Натирает обувь летом: 5 способов, как этого избежать
5 июля 2023, 16:04Читати новину українською
Летом распространенной проблемой является то, что ноги потеют и обувь начинает натирать. Образуются мозоли, что приносит дискомфорт и неприятные ощущения.
Натирание обуви летом – не редкая ситуация, которая может затронуть кого угодно. И потом залечивать раны труднее, чем сразу предотвратить мозоли. Как сделать так, чтобы обувь не натирала – подскажет 24 Канал.
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Лайфхаки, чтобы не натирали ноги
- Выбирайте правильную обувь. Босоножки или сандалии с ремешками, шнурками или липучками можно зафиксировать на ноге, предотвращающей натирку.
Удобные сандалии / Фото Bigl.ua
- То ли для открытой, то ли для закрытой обуви подойдет детская присыпка. Перед тем, как куда-то идти, посыпьте на ноги и обувайтесь. Так не будут образовываться мозоли.
Детская присыпка / Фото Tabletki.ua
- Простой способ, чтобы помочь справиться с этой проблемой – обычный дезодорант. Нанесите его на сухую чистую кожу ног. Обратите внимание на места, где преимущественно босоножки, туфли или балетки натирают.
- Очень эффективно воспользоваться дополнительными вставками или подложками из гелевых или силиконовых материалов. Они помогут уменьшить трение.
Силиконовые вставки / Фото "Розетка"
- Попытайтесь усилить скольжение, чтобы обувь меньше натирала ноги. Используйте крем для ног: распределите его по всей ноге и особенно в тех местах, где происходит наибольшее натирание.