Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась пикантными кадрами со съемок клипа на новую песню Vibe. Артистка предстала перед камерой в изысканном нижнем белье, чем изрядно взбудоражила воображение поклонников.

Исполнительница опубликовала несколько откровенных фото на личной странице в инстаграме. Она не упустила случая и на съмках продемонстрировала свою сексуальность.

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Настя позировала на камеру в соблазнительном комплекте изысканного нижнего белья. Такой наряд был не только очень эротичным, но и подчеркнул аппетитные формы знаменитости и ее стройную и спортивную фигуру. Также надела длинные перчатки в тон белью. Каменских довершила look короткой шубкой нежно-фиолетового цвета, которая добавила образу сексапильности.

Волосы NK уложила в обольстительную прическу – локоны с мокрым эффектом. Она сделала яркий макияж – веки накрасила темно-коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую помаду. Завершила горячий аутфит изысканными серьгами и кольцом.

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