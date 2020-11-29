Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продемонстрировала дерзкий образ.

Артистка опубликовала эффектный кадр на личной странице в Инстаграме. На днях состоялась премьера ее новой песни Vibe, поэтому NK решила прислать поклонниками яркий вайб для прекрасного вечера.

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Каменских позировала на фоне желтой стены. Для фотосессии она выбрала чрезвычайно соблазнительный наряд, который подчеркнул ее роскошную фигуру.

Настя предстала перед камерой в черном мини-платье, которое едва прикрыло ее аппетитные ягодицы. Также звезда надела черные колготы с принтом, придавшие образу сексуальности. Поверх такого аутфита видим стильную джинсовую куртку. Обольстительный look исполнительница соединила с замшевыми ботфортами на каблуке.

Волосы NK уложила в легкие локоны. На лице она сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Завершила образ массивными аксессуарами: серьгами и цепью. Также внимание привлекает эротическая поза Каменских.

Дерзкий look Насти Каменских / Instagram / @kamenskux