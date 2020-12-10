Успешная певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз обнародовала пикантную фотографию. Она похвасталась стройной фигурой и соблазнительным декольте.

На личной странице в инстаграме, за которой следят более 5 миллионов пользователей сети, Настя Каменских поделилась сексуальной фотографией, где позировала, эротично выгнувшись на диване.

Смотрите также Настя Каменских показала, как проводит зимнее утро и назвала любимый новогодний фильм

NK предстала перед камерой в красной комнате, где царила страстная атмосфера. Образ артистки был не менее горячим.

Каменских изображена на фото в блестящем мини-платье темно-синего и фиолетового цветов. Наряд не имеет рукавов и красиво подчеркивает пышный бюст знаменитости. Также look акцентирует внимание на длинных стройных ногах Насти и ее спортивной фигуре. Наряд певица соединила с черными босоножками на каблуке, задекорированными серебристыми камнями.

Среди аксессуаров аутфит звезды дополняли длинные серьги. Волосы NK уложила в локоны с мокрым эффектом. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и яркой помадой на губах.



Настя Каменских в соблазнительном платье / Instagram / @kamenskux