3 способа, которые помогут избавиться от насекомых на орхидее

Пожалуй, орхидею покупают только люди, которые уверенные, что смогут уделять ей достаточно времени. Ведь без должного ухода растение не будет развиваться. Кроме того, может возникать множество проблем, которые приведут к гибели цветка.

К примеру, в почве заводятся мушки, которые вредят орхидеи. В частности, они съедают корни и портят внешний вид.

Кстати говоря Простой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев орхидеи: как его приготовить

Почему появляются насекомые

Чрезмерный полив – основная причина появления насекомых в земле. Чаще всего появляются дрозофилы, трипсы, белокрылки и сциариды. Такая проблема возникает тогда, когда почва начинает гнить. Поэтому орхидею нужно тщательно поливать, соблюдая правильный режим. Для тропических растений наиболее опасны трипсы. Поскольку эти насекомые оказывают негативное влияние и на землю, и на листья. Из-за них орхидея может погибнуть.

Как избавиться от насекомых

Конечно, в магазинах сейчас продаются разнообразные средства, помогающие бороться с насекомыми. Однако избавиться от проблемы можно и в домашних условиях.

Возьмите несколько зубчиков чеснока , измельчите его и залейте кипятком. Оставьте настой на 4-5 часов, затем протрите им листья орхидеи и добавьте в землю.

, измельчите его и залейте кипятком. Оставьте настой на 4-5 часов, затем протрите им листья орхидеи и добавьте в землю. Также можно приготовить мыльный раствор. Для него понадобится: 1 чайная ложка жидкого мыла и 1 стакан воды.

Для него понадобится: 1 чайная ложка жидкого мыла и 1 стакан воды. Кроме того, можно использовать растительное масло. 1 столовую ложку растительного масла растворите в 0,5 литров воды. Этим средством необходимо опрыскивать орхидею.

Как правильно ухаживать за орхидеей / Фото Canva

Что делать, чтобы насекомые не появлялись

В первую очередь, не добавляйте в грунт слишком много воды, чтобы не запустить процесс гниения. Кроме того, не ставьте декоративный мох на субстрат и не поливайте орхидею чайной заваркой. Поскольку от нее могут появиться сциариды и дрозофилы.

Не добавляйте в землю яичную скорлупу и воду, которую настояли на хлебе. Также следите, чтобы около вазона не было фруктов и кислых продуктов. А если орхидея стоит на подоконнике, то приобретите москитную сетку для окон.

Что делать, чтобы орхидея не гнила