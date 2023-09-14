Какой знак зодиака является самым большим пессимистом

Дальше не все люди умеют настраивать себя хорошее. В частности, есть те, кто склонен часто думать о негативе.

Так вот, по версии астрологов, первое место среди пессимистов занимают Раки. Представители этого знака зодиака слишком много думают обо всем и могут настроить себя на негатив, пишет 24 Канал.

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Рак

Родившиеся под этим знаком зодиака склонны к переживаниям и очень уязвимы. Они могут воспринимать мир вокруг как опасное и непредсказуемое место, вызывающее беспокойство и страх.

Раки очень многое думают. В голове они просчитывают все возможные варианты. Правда, обычно не положительные, а наоборот.

Кроме того, эти люди резко реагируют на проблемы. Также могут закрываться в себе и никому не рассказывать о том, что их беспокоит.

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