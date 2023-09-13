Так вот, Весам, Близнецам и Рыбам не хватает уверенности. Нередко они попадают в водоворот нерешительности, пишет 24 Канал.

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Весы

Этот воздушный знак стремится к балансу и гармонии во всех аспектах жизни. Весы известны своим тщательным анализом и взвешиванием вариантов, что часто приводит к длительным процессам принятия решений. Желание рассмотреть все точки зрения и справедливость иногда может оставлять их в состоянии неопределенности.

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Близнецы

Близнецы обладают двойными характерами и являются мастерами адаптации. Их активный разум постоянно ищет новые впечатления, что делает принятие решений серьезным вызовом. Представители этого знака зодиака склонны бесконечно взвешивать все за и против. Им бывает слишком тяжело остановиться на чем-то одном. Более того, склонность к исследованию и желание не потерять что-то часто подпитывает нерешительность.

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Рыбы

Представители этого знака зодиака участливы и эмоционально управляемы. Рыбы склонны поглощать эмоции, взгляды и мнения других, поэтому им трудно принимать жесткие решения. Их часто тянет в разные стороны, оставляя неуверенными в том, какой путь все-таки выбрать.

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