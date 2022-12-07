Скорпионы, Близнецы и Водолеи – это непредсказуемое трио, которое может выбросить кузнечика в любой момент и игнорировать любые планы, пишет 24 канал.

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Близнецы

Близнецов недаром называют двуликими – они могут быть и оплотом стабильности, и хаосом, находящимся в одном человеке. Близнецы руководствуются исключительно своими эмоциями, сознательно игнорируя голос ума – представители этого знака зодиака руководствуются пословицей "Живем один раз" и берут из жизни лучше.

Спонтанные решения помогают Близнецам чувствовать себя главным героем этого мира и вдохновляют на творчество. Во всем Близнецы видят опыт, который можно будет передать не таким импульсивным преемникам.

Гороскоп для Близнецов

Скорпионы

Представители этого знака зодиака привыкли, что все должно следовать их правилам, даже самым безумным – поэтому они привыкли генерировать необычные, странные и иногда даже несколько опасные ситуации. Никто из окружения Скорпионов не будет знать, когда они в следующий раз выбросят лошадку – поэтому всегда нужно быть готовым к импульсивным поступкам.

Если Скорпионам что-то не нравится, они также не привыкли разбираться с проблемами стандартно – Скорпионы будут искать обходные пути для преодоления неприятности, а если возникает конфликт – решать совершенно неожиданным образом.

Гороскоп для Скорпионов

Водолеи

Этот знак зодиака – безусловный победитель в эксцентричности и нестандартном мышлении. Несколько странное поведение Водолеев, настроение, которое может измениться десятки раз в день, постоянное переключение внимания на другое, увлечение кучей хобби и постоянное движение делают чудаков-водолеев наиболее непредсказуемым знаком зодиака.

Никто до конца не может понять бунтарского духа Водолеев – родившиеся под этим знаком зодиака импровизируют при любых условиях и не привыкли думать, как их учили в школе. Поэтому, чтобы постичь настоящих Водолеев, придется провести много времени вместе с ними и изучить их неповторимую модель поведения.

Гороскоп для Водолеев