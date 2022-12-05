Эти знаки зодиака – импровизационные гении, которые выкрутятся из любой непогоды и провернут все как можно лучше для них, пишет 24 канал.

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Девы

Сдержанные и рассудительные Девы не могут допустить проявлений паники – они всегда обдумывают свои следующие шаги, будь то поход в магазин или решение серьезных проблем.

Девы отказываются признавать, что есть неисправимые ситуации, поэтому всегда чудом устраняют проблему, несмотря на скептицизм других. Девы пользуются принципом "глаза боятся, а руки делают", удивляя других своей изобретательностью и терпением.

Гороскоп для Дев

Козероги

Козероги отличаются своим холодным умом и умением критически мыслить в любых условиях. На любое действие у Козерогов подготовлено противодействие, которое может быстро решить проблему.

Но методические Козероги никогда не останавливаются перед тем, чтобы "прокачать свой мозг" - они обожают саморазвитие и ежедневно стимулируют свой мозг, чтобы в дальнейшем он помог выбраться из неприятной ситуации.

Гороскоп для Козерогов

Водолеи

Все, что видит Водолей, может стать предметом исследования и экспериментов – этот изобретательный знак никогда не останавливается перед соблазном науки, исследуя все – от окружающих до эмоций.

У Водолеев есть невероятный эмоциональный интеллект, который помогает представителям этого знака преодолевать проблемы и поддерживать своих близких – несмотря на то, что Водолеи могут казаться несколько странными и внеземными в своих мыслях, на самом деле их нестандартный образ мышления может спасти многих от проблем.

Гороскоп для Водолеев