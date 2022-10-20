Если у вас есть друзья с такими знаками зодиака, вам повезло – они никогда не предадут и не покинут вас в трудную минуту, и всегда придут на помощь своим приятелям, пишет 24 канал.

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Лев

Родившиеся под этим знаком зодиака верны своей компании и невероятно любят своих друзей. Львы выбирают себе друзей на всю жизнь, поэтому дружба с ними – это устойчивые и долгие отношения.

Обычно представители этого знака зодиака находят друзей в школе или университете, затем проходят с ними многолетний дружеский путь, построенный на доверии и взаимности. Если у кого-то из компании Львов возникнет проблема, этот знак всегда придет на помощь и решит все проблемы.

Гороскоп для Львов

Весы

Тихие и сдержанные Весы не очень любят шумных компаний, однако могут раскрыться вовсю с ближайшими друзьями. Весы выбирают быть с небольшим количеством приятелей, однако они отдают им всю свою любовь и заботу.

Если вы дружите с Весами, они смогут и развеселить вас, и вкусно накормить, и помочь в затруднительном положении – как морально, так и материально. Представители этого знака зодиака очень милосердны и добры, поэтому никогда не оставят вас в беде.

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Козерог

Люди, родившиеся под знаком Козерога, всегда будут душой компании. Их лидерские навыки, острый ум и умение генерировать неожиданные ситуации очень ценятся знакомыми и друзьями. Если на встрече очень скучно – зовите Козерога, и он зажжет вечер, покорив всех присутствующих.

Но, несмотря на искреннюю экстравертность Козероги, тяжело открываются людям – поэтому у представителей этого знака зодиака есть 2 – 3 ближайших друга, с которыми им комфортно, и за которых Козероги пойдут в огонь и воду.

Гороскоп для Козерогов