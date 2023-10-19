Тельцы, Девы и Стрельцы – наиболее эмоционально холодные знаки зодиака. Они меньше выражают свои эмоции, пишет 24 Канал.

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Телец

Тельцы боятся серьезных чувств, а потому прячутся за маской безразличия. Они готовы оставаться серьезными все время, лишь бы не казаться чувствительными и мягкими. Свои эмоции эти знаки считают иррациональными.

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Дева

Представители этого знака зодиака не говорят о своих чувствах. Они только могут притворяться счастливыми, чтобы избежать лишних вопросов. На самом деле Девы довольно безразличны к любым потрясениям.

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Стрелец

От представителей этого знака зодиака можно не ожидать бурных эмоций или сострадания. Такими они заложены в природе. Им тоже тяжело выстраивать отношения, особенно романтические.

Гороскоп для Стрельцов