Нужно ли во время исповеди рассказывать, почему совершили грех: в ПЦУ дали четкий ответ

Исповедь – важное дело в жизни каждого христианина. Кто-то кается в своих грехах чаще, а кто-то – реже. Однако это всегда нужно делать искренне, поскольку тогда Господь точно все простит и успокоит душу.

Многих людей интересует вопрос, нужно ли во время исповеди рассказывать, почему произошел тот или иной грех. В Православной церкви Украины дали окончательный ответ – нет. Там говорят, что верующие совершают все плохие поступки, ведь нарушают заповеди Божьи. Подробнее об этом читайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему не нужно объяснять причины грехов во время исповеди

В церкви говорят – чтобы искренне покаяться, не обязательно объяснять причины грехов. Более того, так верующие будто оправдывают свои плохие поступки и перекладывают ответственность. В первую очередь, они исповедуются не перед священником, а перед Богом, а он же все на самом деле знает. Людям нужно осознать, почему совершили тот или иной плохой поступок, искренне признать свою вину и попросить прощения.

В исповеди как Таинстве через священнослужителя благодаря действию Святого Духа происходит прощение сознательных грехов, которые совершил человек после принятия святого крещения. Поэтому Таинство Исповеди является Таинством духовного оздоровления, что дает человеку двигаться дальше, облегчая бремя грехов и меняя его к лучшему,

– отмечают в ПЦУ.

В церкви также напомнили, что исповедь вел Иисус Христос. После воскресения он сказал своим ученикам, чтобы они отпускали человеческие грехи. Во время исповеди важно почувствовать сожаление за то, что сделали. Так вы подтверждаете, что больше не хотите жить в грехе, а взамен Господь даст свою поддержку и прощение.