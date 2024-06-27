Часто бывает, что супруги разводятся. Если обычный брак расторгнуть в основном легко, то церковный – совсем нет. Можно ли в таком случае повенчаться еще раз, узнавайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли венчаться во второй раз

Церковь не является сторонницей расторжения церковного брака и повторного венчания. Ведь жениться стоит один раз и навсегда. Однако бывают разные случаи, поэтому влюбленным приходится разводиться. Интересно, что епископ может дать разрешение на второй брак. Однако для этого должны быть веские причины.

Как подготовиться к церемонии венчания

Прежде всего, чтобы обвенчаться, мужчина и женщина должны быть христианами. За несколько дней до церемонии каждый из партнеров идет исповедоваться и причащаться. Также нужно выбрать свидетелей, которые исповедуют христианскую веру, и приобрести обручальные кольца. Молодожены могут принести и другие вещи, например платки, рушники или венчальные свечи. Здесь каждый принимает решение самостоятельно.

Основные правила венчания / Фото Freepik

Стоит также определить правильное время для венчания. В частности, священники не проводят церемонию во время поста и в неделю накануне Пасхи.

В общем молодожены всегда могут прийти в местный храм, чтобы уточнить все вопросы, которые беспокоят, у священника. Он точно подскажет, что нужно сделать, чтобы церемония венчания прошла удачно и по всем правилам.