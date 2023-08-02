Некоторые родители могут воспринимать определенные буквы как мелодичные и приятные для уха, поэтому и предпочитают определенные буквы. Например, букве О. Список имен, начинающихся на букву О для мальчиков и их значение – подготовил 24 Канал.

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Список имен на букву О

Алексей – красивое, известное всем имя. Оно возникло на основе старых греческих слов "алексо" или "алексиос", что означает "отражать", "предотвращать", "защищать". Значение имени трактуют как "защитник".

Олег – гордое имя со скандинавским происхождением. Сформировалось от слова "helgi", что переводится как "священный" или "святой". В немецком языке это слово означает "светлый", "ясный", "счастливый". Впрочем, некоторые лингвисты считают, что это славянское имя. Все мы хорошо помним киевского князя Олега Вещего, правившего в 882-912 годах. Отличился двумя удачными походами в Константинополь.



Олег Вещий / Фото "Наследие предков"

Такое необычное имя Оскар имеет разные варианты происхождения. Одна из них заключается, что оно произошло от немцев, а именно от имени Ansgar, имеющего значение "копье бога" или "боже копье". По другой версии, Оскар происходит от скандинавов и значит "божественный". Интересна и третья, ирландская версия происхождения имени. Считается, что имя Оскар означает "любящий оленей".

Орест образовалось от греческого слова Ὀρέστης, которое трактуют как "стоящий на горе" или "покоряющий вершины". Орест – очень популярное имя на западе Украины, хотя сейчас получает распространение и в остальной части страны.

Александр – мужское имя, которое приобрело популярность по всему миру. Имя появилось в Древней Греции и значит "защитник", "уберегающий от мужа".

Осип – упрощенный вариант древнееврейского имени Иосиф. В свою очередь, Иосиф – это украинская трактовка библейского имени Йосеф. Оно имеет перевод: "Бог пусть сделает" или "будет добавлен, добавится".