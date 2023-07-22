Как назвать мальчика: 6 интересных имен на букву Л

Человеческое имя – это копилка загадочности, таинственности и привлекательности. Из нее можно черпать много незаурядных имен.

Имя для парня может являться поводом для гордости и так же желанием как можно быстрее его изменить. Чтобы последнего варианта не произошло, нужно относиться к этому взвешенно. 24 Канал предлагает красивые мужские имена на букву Л.

К теме 5 мужских имен на букву А, которые вам понравятся

Список имен для ребят на Л

Историки утверждают, что Леонид образовалось от древнегерманских слов со значением "отважный", "устойчивый". Распространенным переводом этого имени является "храбрый лев". Женская форма – Леонида.

Лука – мужское имя, сформированное от греческого Лукаса. На латыни оно значит "свет". То есть, имя обозначает "светлый", "озаренный" или "рожденный на рассвете". Есть версия, что Лука сформировалось от имени Лукьян, переводящих как "сын Луки" или "принадлежит роду Луки".

Любомир - имя с корнями от наших предков – славян. Составленное из слов "любовь" и "мир". Имеет значение "любящий мир", "мирный". Женская форма имени – Любомира.

Лев имеет 2 разных варианта происхождения. По первой, имя образовано от латинского слова "leo" - "лев". Вторая версия свидетельствует, что Лев сформировалось от древнегреческого слова "лион" - "царь зверей".

Лазарь еврейских корней, которые переводятся "бог", "помощник". Известным носителем этого имени был святой Лазарь Константинопольский – иконописец и исповедник. Интересен факт, что Иисус Христос воскресил своего умершего друга Лазаря, демонстрируя Божественную силу. Сын Божий убедил людей, что может воскресить всех мертвых.

Имя Леонард – латинское. Происходит от слов "leo" и "hart"(hard). Имя трактуют как "сильный лев", "мощный", "непобедимый".