Выбрать имя ребенку – одна из первых задач будущих родителей. Обратите внимание, будет ли оно уместно в любое время в любом месте. Это поможет облегчить выбор. Подготовили для вас красивые мужские имена, начинающиеся на букву Б.

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Мужские имена на букву Б

Барвин – имя, которое образовалось от слова "барвинок". Переводится как "нарядный", "хороший".

Беловолод, Беловод – трактуется как "обладающий священной властью", ведь белый считается священным цветом.

Билозир – имя, которое имеет значение "белая (священная) звезда". Другая версия – "светлоглазый, белый сокол".

Блажен – сформировалось от слова "благо", то есть добро.

Благовид – перекладываем "хороший с виду". Также некоторые специалисты считают, что благовидный может происходить от дольки "вит" (жизнь) - то есть, благая жизнь.

Богуслав – значит "славящий Бога".

Божедарь, Божидарь – имя говорит само за себя "Божий дар".

Борис имеет значение "борющийся за славу". Это сокращенная форма имен Борислав и Боруслав.

Братимир – имя, означающее "берущий (завоевывающий) мир".

Буйтур имеет мощное значение. То есть, "крупная сила".