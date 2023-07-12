Красивое и благозвучное имя – украшение каждого человека. Важно, чтобы родители ответственно отнеслись к этому вопросу. Вашему вниманию – красивые женские имена украинского происхождения, которые собрал 24 Канал.

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Список старых женских имен

Зореслава – славянское имя, сформировавшееся от мужского Зореслава. Состоит из 2 слов "зоря" и "слава". Трактуется как "озаренная славой" или "славящая зорю".

Кекилия – красивое женское имя, которое переводится как "покровительница музыки".

Вирляна – очень нестандартное имя, которое редко можно услышать в современной Украине. Оно образовалось от слова "орел". Другие формы имени – Вирлянка, Ляна.

Евстахия – украинское имя греческого происхождения. Имеет следующие переводы: "устойчивый", "твердо стоящий", "плодородный", "цветущий", "пышно колосится".

Звенислава – одна из форм имени Дзвенислава. Это древнее и редкое имя, красивой и популярной формой которого является Звонка. В него входят 2 части: "звон" (звонит) и "слава".

Имя Зеновия – женская версия мужского имени Зеновий. Оно происходит от древнегреческого слова "Зенобиос", которое образовано из слов "Зевс" и "Биос". Означает "живет на выгоду Богу". В Киевскую Русь оно попало из Византии.