Вы будете удивлены: разрешается ли слушать музыку в период поста

Пост – важная часть христианской жизни. Ведь тогда верующие очищаются как духовно, так и телесно. В частности, отказываются от алкоголя, плохих привычек и зависимостей, мясных и молочных продуктов, стараются чаще ходить в церковь.

Правил на период поста есть много и желательно их придерживаться. А вот можно ли слушать музыку в это время, узнавайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли слушать музыку в период поста

В пост христианам стоит воздержаться от громких гуляний, развлечений и веселья. Люди, в частности, отказываются от празднования свадеб и дней рождений, если хотят сделать шумную вечеринку. Однако слушать музыку в этот период разрешается, ведь она может быть разной. Иногда мелодия или текст песни успокаивают человека, что также является важным во время поста. Конечно, не стоит включать музыку на полную громкость и слушать ее в людных местах. Однако всегда можно надеть наушники и наслаждаться любимыми мотивами дома.

Правила поста / Фото Canva

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