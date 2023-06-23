Какой цветок притягивает беды и невзгоды: тайна раскрыта

Гибискус называют китайской розой. Некоторые люди убеждены, что цветок нельзя сажать ни в доме, ни возле дома, поскольку он несет угрозу для людей.

Существует мнение, что цветение китайской розы провоцирует серьезные проблемы со здоровьем человека и сразу ухудшается самочувствие. Действительно ли это так и можно ли сажать гибискус возле дома – подскажет 24 Канал.

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Можно ли сажать гибискус у дома: приметы

С давних пор поговаривали, что когда гибискус цветет, это приводит к ухудшению здоровье у людей. Утверждалось, что он завлекает негативную энергетику в дом и нехорошие действия. Были и те, которые, наоборот, были убеждены, что не все так однозначно.

В частности, если у незамужней девушки расцвел гибискус – это хорошая примета, что скоро она встретит своего человека. Поэтому растение следует выращивать в помещении, где спит девушка или женщина, желающая выйти замуж.



Гибискус / Фото "Зеленая усадьба"

Впрочем, когда цветет китайская роза у замужней женщины – это считалось не до добра. Вроде бы ее чувства к мужчине уменьшатся и могут возникнуть проблемы в браке.

Во время выращивания гибискуса следует обратить внимание на то, в каком состоянии его листья. Если оно начало увядать, у ваших родных могут появиться серьезные заболевания. Поэтому близким следует обратиться к врачу и пройти диагностику.

В то же время есть люди, которые говорят, что когда цветы увядают, они принимают на себя проблемы или болезни кого-то из членов семьи или отгоняют беды от дома.

Верить или нет таким приметам – решать вам. Ведь кто верит предрассудкам и видит в них смысл, а кто считает это ерундой и не обращает внимания. Так что выбор за вами.