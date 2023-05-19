Следует знать некоторые детали: можно ли сажать барвинок весной
Барвинок считают многолетним полукустарником. На нем произрастают великолепные фиолетовые и лиловые цветы. Вопрос о том, можно ли сажать барвинок весной.
Барвинок – популярное в Украине растение, цветущее фиолетовыми, лиловыми и голубыми цветочками. 24 Канал расскажет, можно сажать барвинок весной.
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Можно ли сажать барвинок весной
Да, барвинок можно сажать весной. Весна является одним из лучших времен года для посадки барвинка, поскольку в этот период они активно растут и развиваются. Их можно сажать как из рассады, так и из луковиц. Некоторые советы для посадки барвинка весной.
Выбор места. Выберите хорошо освещенное или полутеневое место для посадки барвинка. Они лучше растут в холодных и влажных условиях.
Цветение барвинка / Фото Canva
Подготовка почвы. Перед посадкой орошайте почву, удалив сорняки. Добавьте компост или органическое удобрение для улучшения плодородия почвы.
Размещение растений. Сделайте небольшие глубокие ямы, где растение сможет удобно уместиться. Разместите луковицу или рассаду в ямку, чтобы расстояние между ними было 10-15 сантиметров.
Полив. Обеспечьте ему достаточную влажность и следите, чтобы растение не пересыхало.
Уход. Удалите сорняки вокруг растений, чтобы не было конкуренции за питание.
Вообще весна прекрасное время для посадки барвинка, ведь он быстро приживается, разрастается и радует всех своим цветением.