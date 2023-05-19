Следует знать некоторые детали: можно ли сажать барвинок весной

19 мая 2023, 10:02
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Барвинок считают многолетним полукустарником. На нем произрастают великолепные фиолетовые и лиловые цветы. Вопрос о том, можно ли сажать барвинок весной.

Барвинок – популярное в Украине растение, цветущее фиолетовыми, лиловыми и голубыми цветочками. 24 Канал расскажет, можно сажать барвинок весной.

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Можно ли сажать барвинок весной

Да, барвинок можно сажать весной. Весна является одним из лучших времен года для посадки барвинка, поскольку в этот период они активно растут и развиваются. Их можно сажать как из рассады, так и из луковиц. Некоторые советы для посадки барвинка весной.

  • Выбор места. Выберите хорошо освещенное или полутеневое место для посадки барвинка. Они лучше растут в холодных и влажных условиях.


Цветение барвинка / Фото Canva

  • Подготовка почвы. Перед посадкой орошайте почву, удалив сорняки. Добавьте компост или органическое удобрение для улучшения плодородия почвы.

  • Размещение растений. Сделайте небольшие глубокие ямы, где растение сможет удобно уместиться. Разместите луковицу или рассаду в ямку, чтобы расстояние между ними было 10-15 сантиметров.

  • Полив. Обеспечьте ему достаточную влажность и следите, чтобы растение не пересыхало.

  • Уход. Удалите сорняки вокруг растений, чтобы не было конкуренции за питание.

Вообще весна прекрасное время для посадки барвинка, ведь он быстро приживается, разрастается и радует всех своим цветением.

Автор: Вікторія Козар