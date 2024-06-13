Венчание можно признать недействительным, но на это идут не все священники. Хотя, конечно, муж и жена не живут вместе и строят свою жизнь отдельно, даже создают новые семьи, передает LifeStyle 24.

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Можно ли расторгнуть церковный брак

Многие люди ошибочно употребляют слово "развенчание", однако такого понятия на самом деле не существует. Конечно, что церковь не является сторонницей развода, но священник может снять свое благословение. После этого брак перестает действовать. Духовно супругам все равно может быть сложно. Особенно, когда речь идет о партнере, который стал причиной того, что семейная жизнь разрушилась.

Расторгнуть церковный брак можно, если муж или женщина пошли на измену. Однако плохой поступок нужно доказать, а не опираться лишь на слухи. Разрешается это делать, если кто-то пропал без вести и находится неизвестно где уже более 5 лет, или если сидит в тюрьме.

Как расторгнуть церковный брак / Фото Canva

Заметим! Если кто-то из супругов изменил веру, сошел с ума или перешел в секту, то расторгнуть церковный брак также разрешается.

Обычно "разводят" в церкви тогда, когда муж или жена хотят обвенчаться с новым партнером. Однако человеку необходимо подать в епархиальное управление определенные документы. Нужно это делать в городе, в котором он проживает. Расторгнуть церковный брак должен архиерей, который правит.

Какие свидетельства нужны: