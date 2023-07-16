Никогда не поливайте так растения: уничтожит все

В летнее время, когда отметки термометра показывают рекордные цифры, важно не забывать о правильном и регулярном поливе.

Огородники часто спорят о том, какой водой лучше поливать растения на огороде, чтобы формировались плоды. Одни говорят, что лучше теплой, потому что она лучше влияет на саженцы, а другие убеждены, что холодная вода больше похожа на естественную дождевую. Почему нельзя поливать растения холодной водой – расскажет 24 Канал.

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Почему лучше не поливать растения холодной водой

Холодная вода может вызвать стресс для растений, особенно для тех, которые произрастают в теплых климатических условиях, например, в тропиках. Резкое изменение температуры вредит корневой системе и листьям растений.

Также из-за перепадов температурного режима у растений могут разорваться клетки . Как следствие, листья начнут желтеть. Иногда это приводит даже к даже гибели.

. Как следствие, листья начнут желтеть. Иногда это приводит даже к даже гибели. Из-за холодной воды некоторые растения не смогут впитывать полезные вещества, поэтому могут отмирать тоненькие корешки. Это также привлекает вредителей и болезни.



Полив растений / Фото "Зелен-двор"

Воду для полива следует отстаивать хотя бы один день: она должна быть температурой +18-24. Лучший вариант – вода, которую накопили во время дождя. Она считается наиболее природной и не содержит химии.

Если использование дождевой воды невозможно, вода, прошедшая через фильтр, может быть хорошей альтернативой. Это снизит количество хлора, металлов и других вредных веществ в воде.

Специалисты не советуют поливать растения в сильную жару. Потому что вода будет испаряться, не добравшись до корней. А земля будет сверху пересыхать и появятся трещины, через которые будет выходить влага.