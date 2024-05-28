Считается ли грехом отказ от предложения стать крестными: объясняют в ПЦУ

Некоторые люди считают, что предложение стать крестными родителями нужно принимать всегда. В противном случае вы как бы "открещиваетесь от Господа".

Однако в ПЦУ утверждают, что решение следует принимать добровольно и взвешенно. Если не готовы духовно воспитывать ребенка и прививать ему правильные ценности, то отказаться можно, передает LifeStyle 24.

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Почему отказ становиться крестными – это не грех

Крестные родители – важные люди в жизни крестника или крестницы. После обряда крещения они становятся духовными наставниками ребенка. Он должен понимать, что всегда может обратиться за советом, помощью или поддержкой. Крестные папа и мама должны стать примером на всю жизнь и не забывать о ребенке даже во взрослом возрасте. Поэтому решение надо хорошо обдумывать.

Если человек чувствует, что не готов взять на себя такую важную миссию, то ему стоит подойти к родным родителям малыша и все им правильно объяснить. Последним, кстати, не следует прибегать к уговорам, чтобы не возникли недоразумения.

Поэтому отказаться стать крестными – не грех. Большим злом будет потом отказаться от духовной опеки над крестником, равнодушие и нежелание выполнять эту важную миссию в жизни ребенка после Таинства Крещения,

– отмечают в Православной церкви Украины.

Стоит отметить, что между крестниками и крестными родителями возникает особая связь. За духовных наставников нужно выбирать христиан, которые уже являются совершеннолетними и сознательными. Они должны ответственно относиться к своему долгу. Священники добавляют, что крестные не могут жениться друг на друге, с родными родителями крестников и с самим ребенком.