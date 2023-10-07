Можно ли обрезать яблоню в октябре: уже известны лучшие сроки
Правильная обрезка яблони пойдет ей только на пользу. Ведь останутся только те ветки, на которых могут вырасти плоды. Поэтому эту процедуру следует провести осенью.
Обрезать яблони начинают с первого года жизни. Это помогает умеренно распределить силы на развитие растения. Как и когда стоит обрезать яблони – знает 24 Канал.
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Когда обрезать яблоню
Специалисты говорят, что производить обрезку дерева можно как осенью, так и весной. Некоторые делают это летом, если насыщенная крона мешает развитию. В условиях украинского климата лучшее время для обрезки – это осень. Медлить с процедурой не стоит, чтобы места срезов успели зажить до первых заморозков. Иначе дерево может замерзнуть и погибнуть.
- Обрезать деревья следует, когда все остальные процедуры сделаны (подкормка, побелка).
- Когда листья из деревьев опали и вы его убрали из сада.
- В сухую погоду, когда еще нет морозов.
Преимущественно в Украине этот период приходится на конец октября – начало ноября. В южных и северных областях могут быть несколько иные сроки, в зависимости от климата.
Как правильно обрезать яблоню
Обратите внимание, что обрезку лучше делать секатором, ножовкой или ножом. Начинают с больших веток, которые засохли или повредились. Удаляют и те ветки, которые растут очень близко друг к другу: в таком случае обрезают более тонкие и слабые ветки.
- Вырезать следует и те побеги, которые растут внутрь кроны. Не нужны нам ветки, растущие почти вертикально. На них не вырастут плоды. Также плохо, когда яблони очень высоки: должна быть такая высота, чтобы не нужно было ставить стремянку для сбора плодов.
Помните, что ветки яблони обрезаем по надобности, то есть важно – соблюдать меру. Дерево прореживают, чтобы воздух и солнечный свет хорошо проникали в ветви.
- Все выполненные срезы отделывают садовым варом. На сухих ветвях раны нужно смазать сразу. А вот на молодых – проводят обработку через день после обрезки.