Можно ли носить крестик, на котором изображено распятие Иисуса Христа

У многих христиан есть свой крестик, на котором изображено распятие Иисуса Христа. Считается, что он оберегает от бед и не дает человеку совершить плохой поступок. Чаще всего этот символ появляется в жизни верующих во время крещения.

Однако есть утверждение, что не стоит воспринимать крестик как защиту, ведь это уже больше похоже на суеверия. Кроме того, не все представители христианства его носят. Подробнее об этом читайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли носить крестик с распятием

Не во всех христианских течениях принято носить крестик с распятием. Протестанты, например, считают, что он символизирует жестокую казнь. Если же использовать это украшение, то можно оскорбить Господа. Существует также мнение, что такая традиция похожа на идолопоклонство, что не приветствуется Библией.

Однако православные христиане и греко-католики носят крестик с распятием. В церкви нет запрета на это. Если вы сомневаетесь, то всегда можно сходить к местному священнику и уточнить все вопросы, которые волнуют.

Крестик с распятием / Фото Комиссия УГКЦ по делам семьи

Крестик стоит использовать только тогда, когда вы искренне верите в Иисуса Христа. Не нужно заставлять людей к этому, в том числе и детей. Лучше когда они сами придут к такому решению. Если вы не считаете себя христианином, но носите крестик, то можете ненароком оскорбить чувства других.

Кстати, в народе часто говорят – если потерять или сломать крестик, то придет беда. Однако это всего лишь поверье, в которое церковь призывает не верить. Всегда можно отремонтировать украшение или купить новое и освятить его.