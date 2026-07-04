Об основных правилах и исключениях, касающихся этого таинства, рассказал священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем инстаграме.

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Можно ли есть перед Причастием?

По словам отца Алексея, ПЦУ не одобряет прием пищи перед Святым Причастием. Священник отметил, что раньше люди всегда шли в храм натощак, чтобы достойно и с чистыми помыслами принять Тело и Кровь Господню.

Помимо духовного аспекта, здесь есть и вполне практическая причина. Дело в том, что сытная трапеза перед службой может банально отвлекать человека от молитвы из-за физиологических потребностей организма.

Филюк добавил, что в отличие от Украинской Греко-Католической Церкви, которая разрешает легкий перекус за два часа до таинства, в православной традиции такого послабления нет. Однако из любого правила есть исключения.

В частности, ПЦУ с пониманием относится к больным и немощным людям. Например, если человек страдает сахарным диабетом, нуждается в инсулине или должен принимать лекарства во время еды, священник благословляет его и допускает к Причастию даже после завтрака.

А знали ли вы, когда нельзя приступать к Святому Причастию? Если нет, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом на эту тему.