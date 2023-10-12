Не только для подогрева пищи: как можно использовать микроволновую печь
Микроволновка уже стала привычной бытовой техникой, помогающей быстро разогреть еду. Но её можно использовать не только для этого.
Существуют другие назначения, которые будут для вас полезны и очень практичны в быту. Эти простые лайфхаки значительно облегчат вам жизнь. Несколько таких собрал 24 Канал.
Это работает Царапины на стекле можно отчистить: есть только 2 средства, которые работают
Использование микроволновки: интересные способы
Микроволновая печь пригодится вам в самых неожиданных ситуациях. Например, чтобы смягчить капустные листья для приготовления голубцов. Сначала капусту промойте и удалите твердые листья. В печь следует поставить овощ в пищевой пленке, чтобы был тепличный эффект.
Капуста в микроволновке / Фото Poshepky.com
- Есть один лайфхак, как чистить лук, чтобы не плакать. Надо разрезать его на части и поставить в печь, чтобы разогреть. Достаточно всего на 30 секунд. Тогда вещества, из-за которых появляются слезы, испаряются. Зато полезные – остаются в составе лука.
Почищенный лук / Фото "Диапазон"
С помощью микроволновки можно сделать более свежим хлеб или пирожки. Заверните выпечку в салфетку или мягкую ткань. Разогревайте 10-15 секунд. Можно сделать так несколько раз. Но после того, как разогрели, нужно сразу употреблять.
- Вы, наверное, не догадывались, но в микроволновке можно стерилизовать банки. Перед этим их нужно хорошо помыть. На дно банок следует налить немного воды для лучшего эффекта. В самой микроволновке банки нужно поставить таким образом, чтобы они не контактировали друг с другом.
Стерилизация банок / Фото из ютуба
Вы можете сэкономить время, приготовив картофель в микроволновке. Это займет всего несколько минут. Надо просто проколоть картофель вилкой, смазать оливковым маслом и добавить немного соли. Чтобы он был готовый, будет достаточно 5-7 минут. Во время этого его можно переворачивать.
- Дрожжевое тесто также вполне реально приготовить в микроволновке. Ему нужно тепло. Это ускорит его приготовление. Положите его в какую-нибудь емкость, наполните на половину и запихайте в микроволновку. Чтобы тесто не было черствым, лучше поставить около него стакан с водой.
Дрожжевое тесто / Фото "Копилка рецептов"
Также в печи можно посушить зелень на зиму. Это косается сухариков и орехов. Зелень хорошо сушится как в природном виде, так и порезанном. Держат в печи до одной минуты. Излишняя вода испарится, а польза сохранится.