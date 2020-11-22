Известная украинская танцовщица Екатерина Кухар вчера, 21 ноября, отпраздновала день рождения своей дочери Анастасии. Звезда поздравила ее с праздником и по этому случаю опубликовала редкие фотографии.

Судья "Танцев со звездами" и прима-балерина Екатерина Кухар поделилась новыми редкими фотографиями своей дочери на своей инстаграм-странице. 21 ноября Анастасии, дочери Александра Стоянова и Екатерины Кухар, исполнилось 6 лет.

Читайте также Хочет забрать детей: Елена Войченко заявила, что Владимир Остапчук подал иск в суд

Звездная мамочка обнародовала кадры со дня рождения дочери. На них улыбающаяся Анастасия стоит с шариком в руке в праздничном платье с гороховым принтом. Возле нее стоит букет белых цветов и невероятный праздничный торт.

Екатерина Кухар также поздравила дочь с днем рождения трогательным сообщением, назвав ее своей маленькой куколкой.

Мой любимый красный цветочек! Пусть вокруг тебя вечно кружит любовь! Пусть все твои мечты сбываются, а их поток никогда не останавливается! Лети по этой жизни как ракета, стремительно, ярко и всегда только вверх! Пусть все звезды зажигаются на твоем пути!

– написала Екатерина Кухар.

Для просмотра фото листайте направо:

С 6-летием дочь Анастасию поздравил и звездный папа, Александр Стоянов: "моей любимой бусинке 6 лет! С каждым годом она становится все больше похожа на свою маму... Как и любой отец, я желаю своей дочурке счастливой жизни, крепкого здоровья, преданных друзей и заботливого, любящего и верного человека рядом (только минимум лет через 15, пожалуйста...) А пока Расцветай, расти здорова и радуйся каждому моменту своей жизни! Ну и конечно люби своих папу и маму! – написал под общим фото Александр Стоянов.

Для просмотра фото листайте направо: