В воскресенье, 29 ноября, состоялся грандиозный суперфинал шоу "Танцы со звездами", победа в котором досталась Санте Димопулос. Однако как сама победительница, так и другие участники восхищаются результатами Юлии Саниной. Не стала исключением и Слава Каминская.

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская покинула паркет "Танцев со звездами" еще в 3 выпуске, однако внимательно следила за ходом шоу и имела своих фаворитов. Только после объявления победителей проекта певица призналась, за кого на самом деле болела и кому бы отдала кубок. Об этом она рассказала в инстаграм-профиле.

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Фаворитка Славы Каминской на "Танцах со звездами"

Артистка опубликовала совместное фото с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной, сделанное еще до старта сезона во время съемок промо-роликов всех пар. В красивых танцевальных нарядах певицы позировали рядом и улыбались на камеру.

В подписи Слава Каминская поделилась, что восхищается настойчивой Юлией Саниной, которая за 14 недель научилась танцевать с нуля, сумела дойти до суперфинала и показать невероятный результат. Солистка "НеАнгелов" призналась, что коллега является для нее примером.

Санина – мой чемпион. Пример, гордость, красота и талант! Ждем "Олимпийский",

– написала Каминская.



Слава Каминская и Юлия Санина / Фото Instagram / @babaslavka