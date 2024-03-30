Можно ли некрещеным людям ходить в церковь: детальное разъяснение

Некоторые люди считают, что некрещеным не стоит идти в церковь. Однако принимать решение о том, совершать обряд или нет, нужно взвешенно. Не стоит спешить и делать это только из-за слов знакомых или родных.

В Православной церкви Украины настаивают, что готовы принимать всех, даже атеистов и тех, кто придерживается других верований. Людям, которые только раздумывают над крещением, также разрешается приходить в храм, пишет LifeStyle 24.

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Может ли некрещеный человек быть в церкви

Священники говорят, что все переступали порог церкви некрещеными. Кроме того, там люди, которые еще не совершили обряд, могут дойти до определенных мыслей, которые помогут принять решение. Главное не бояться идти в храм и искренне этого хотеть. Однако важно не забывать об уважении к святому месту: не кричать, не ссориться, не бегать, не нарушать покой верующих.

Некрещеный человек не может участвовать в богослужениях, в частности исповедоваться и причащаться. Но слушать Евангелие, проповеди священников, любоваться святынями, даже прикладываться к ним (за исключением времени карантинных ограничений), читать молитвы, ставить свечи не запрещено,

– отмечают в ПЦУ.

В церкви также напомнили, что женщинам не нужно бояться приходить с непокрытой головой. Однако людям следует одеваться скромно. Господь учил проявлять ко всем любовь и милосердие, а не злость и равнодушие. Настоящие верующие никогда не прогонят некрещеного и даже проявят заботу, помогут, а не осудят.