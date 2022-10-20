Трендово и атмосферно: актуален осенний маникюр на все случаи жизни

С наступлением холодов особенно важно ухаживать за своими руками и подбирать удачный маникюр, который подойдет как для повседневной жизни, так и для праздников. Смотрите подборку актуального осеннего маникюра.

24 канал собрал наиболее актуальные и модные вариации маникюра осени-2022.

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Монохром

Однозначным и безоговорочным трендом каждую осень является монохромный, однотонный маникюр, который прекрасно впишется в ваш стиль и дополнит осеннее настроение.

Идеально для осеннего маникюра подойдут глубокие, густые оттенки коричневого, красного или зеленого – естественные и теплые цвета будут идеально подходить к осенним фотографиям. В моде также приглушенные цвета, например графит или даже пыльно-желтый – они также подойдут осенней погоде.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Основным цветом осени-2022 в маникюре шоколадный. Он не только отлично подойдет под пальто и осенние аутфиты, но и хорошо сочетается со многими чудесными цветами. Поэкспериментируйте и создайте неповторимый маникюр с сочетанием шоколадного, бежевого, розового, желтого, оранжевого или кораллового цвета.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Японский маникюр

Осенняя пора забирает яркие и вопиющие цвета, и предлагает вернуться к эстетике природы, натуральности и нежности. Японский маникюр – это идеальный вариант для тех, кто не любит выбирать цвет – этот метод не предусматривает покрытия и подчеркивает красоту ваших натуральных ногтей.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Методика японского маникюра предполагает полировку ногтевой пластины с помощью пчелиного воска. Именно это средство вынуждает ногти выглядеть блестящими и плотными.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Микроманикюр

Маникюр с небольшими рисунками удерживает свои позиции и продолжает быть актуальным. Не бойтесь экспериментировать и предложите мастеру сделать небольшие узоры, геометрию или абстракцию. В сочетании с блестками, Золотым напылением и приглушенными цветами ваши ногти будут выглядеть невероятно.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Также в тренде остаются милые и маленькие сердца, которые можно делать в любом цвете – это зависит от вашей фантазии. Однако лучше всего микросердца будут смотреться в темных, глубоких цветах.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Французский маникюр

Французский маникюр уже давно стал бессмертной классикой, о которой не забывают. И даже осенью не стоит ограничивать себя привычным нюдом, а можно смело экспериментировать с цветом покрытия и наслаждаться настроением маникюра.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Французский маникюр можно оформить в осенних оттенках и поиграть с линией ногтя. Чем оригинальнее выглядит уже привычный френч – тем лучше.

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest

Актуальный осенний маникюр / Фото Pinterest