За последние годы в Голливуде отсняли немало интересных сериалов, которые получили бешеную популярность в сети. Особое внимание зрители обращаются на минипроекты, ведь их можно просмотреть всего за 1 день.

Перед выходными журналисты 24 канала решили подобрать самые интересные сериалы, которые точно понравятся ценителям качественного кино.

Интересно "Пятница, 13": Что известно обо всех частях жуткого фильма

"Ход королевы"

Оригинальное название – The Queen's Gambit

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 8,8

Количество серий – 7

Бет Хармон попадает в детский приют, где обычный сторож учит 8-летнюю девочку играть в шахматы. И это развлечение могло бы остаться хобби, если бы американка не имела уникального дара обыгрывать соперников, представляя различные возможности развития игры.

Почему стоит пересмотреть сериал: сериал показывает гениальную девушку, которая в меру своего возраста не может контролировать алкогольную и нарко зависимости. Однако стремление стать лучшей в этой игре помогает Бет Хармон и элеган постоянно совершенствоваться и находить силы, чтобы противостоять легендарным соперникам.

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу

"Семейный брак"

Оригинальное название – State of the Union

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,9

Количество серий – 10

Том и Луиза запутались в своих отношениях, поэтому решили обратиться к семейному психотерапевту. А перед каждым сеансом парочка заседает в пабе, где обсуждает семейную жизнь и забавные приключения. За беседами они пытаются найти выход, как спасти свой брак.

Почему стоит посмотреть сериал: сериал построен исключительно на диалогах, в которых главные герои прибегают к черному юмору.

"Семейный брак": смотрите трейлер к сериалу

"Ночний администратор"

Оригинальное название – The Night Manager

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 8

Бывший военный Джонатан Пайн устраивается на работу администратором отеля. Однажды он выполняет просьбу влиятельной гостьи Софи и получает документы, свидетельствующие о возможной гражданской войне в Египте. Бумаги передают разведке Великобритании, а Софи вскоре после этого жестоко убивают. Пайн стремится отомстить заказчику убийства Ричарду Руперу и становится одним из лучших шпионов. Мужчине удается втереться в доверие к хитрому преступнику и воплощать свой план мести на месте.

Почему стоит посмотреть сериал: Хью Лори в картине сыграл торговца оружием и главного злодея, а в шпиона перевоплотился непревзойденный Том Хиддлстон. Сериал интригует с первой серии, поэтому зрители точно захотят просмотреть их от первой до последней.

"Ночной администратор": смотрите трейлер к сериалу

" И не осталось ни одного "

Оригинальное название – And Then There Were None

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,0

Количество серий – 3

8 кардинально разных людей становятся приглашенными гостями частного острова. На улице 1939 год, когда мобильные телефоны и Интернет еще не были изобретены. За обедом гости замечают, что на столике выставлены фигурки 10 солдатиков, а играющая пластинка рассказывает, что каждый присутствующий обвиняется в убийстве. Сначала главные герои не понимают, что происходит, однако когда фигурок становится на одну меньше, а в доме находят тело одного из приглашенных, главным героям нужно быстро разобраться, кто является убийцей.

Почему стоит пересмотреть сериал: это экранизация знаменитого романа Агаты Кристи "Десять негритят". Впервые в истории кинематографа авторы воплотили завершение сюжета так, как задумывала автор. Лента понравится любителям детективов и триллеров.

"И не осталось ни одного": смотрите трейлер к сериалу

"Гудини"

Оригинальное название – Houdini

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 7,4

Количество серий – 2

Это непревзойденная драма, которая расскажет об успехе легендарного фокусника Гарри Гудини. Он создавал иллюзии, которые поражали даже знаменитых скептиков. Но часто фокусы едва не приводили к смерти Гудини, что становилось поводом для беспокойства его родных.

Почему стоит посмотреть сериал: в Гудини перевоплотился талантливый Эдриан Броуди, который даже в молчаливых сценах заставляет зрителей приковать внимание к экрану.

"Гудини": смотрите трейлер к сериалу

"Оливия Киттеридж"

Оригинальное название – Olive Kitteridge

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 8,4

Количество серий – 4

Сериал рассказывает об обычной школьной учительнице Оливии Киттеридж, которая всю жизнь провела в провинциальном городе Кросби. Она знает каждого жителя и, кажется, знает, что и от кого ждать. Однако тихий город скрывает много тайн, а за маской идеальных соседей скрываются секреты, которых лучше бы не знать.

Почему стоит посмотреть сериал: лента снята по роману, получившему Пулитцеровскую премию. Поэтому сюжет настолько запутанным и непредсказуемым, что зрители не смогут оторваться от него.

"Оливия Киттеридж": смотрите трейлер к сериалу

"Милдред Пирс"

Оригинальное название – Mildred Pierce

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,7

Количество серий – 5

Милдред Пирс – домохозяйка, счастливая жена и мама, которая и не думает, что может как-то быть иначе. Но во время Великой Депрессии в США от нее уходит муж, оставляя после себя сплошные вопросы. Как прокормить 2 детей, чем заняться, чтобы получить прибыль, и как жить дальше? Однако на уныние после развода Милдред не имеет времени: она находит силы, чтобы начать все с чистого листа.

Почему стоит посмотреть сериал: зрители увидят сильную женщину, которая не сломается ни при каких обстоятельствах. Главную роль в сериале исполнила Кейт Уинслет, которая великолепно передала переживания растерянной мамы и мощь ее характера. "Милдред Пирс" получил награды Эмми, а среди поклонников ленты – Стивен Кинг.

"Милдред Пирс": смотрите трейлер к сериалу

"Прикуп"

Оригинальное название – The Take

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,9

Количество серий – 4

В центре сюжета предстанет бывший узник Фредди Джексон. Выйдя на свободу, он начинает налаживать криминальные связи и изучать рынок. И, чтобы стать одним из влиятельных мафиози, Фредди готов стирать все на своем пути.

Почему стоит посмотреть сериал: в главной роли здесь – красавчик Том Харди. И этот персонаж для актера не совсем свойственен, ведь Фредди Джексон далеко не является мачо. Главный герой "Прикупа" – психически неуравновешенный преступник, отличившийся жестокостью и непредсказуемостью действий. Сериал рекомендуют всем, кто в восторге от напряженных драм.

"Прикуп": смотрите трейлер к сериалу