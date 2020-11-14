Интересные минисериалы, которые можно посмотреть за 1 день
За последние годы в Голливуде отсняли немало интересных сериалов, которые получили бешеную популярность в сети. Особое внимание зрители обращаются на минипроекты, ведь их можно просмотреть всего за 1 день.
Перед выходными журналисты 24 канала решили подобрать самые интересные сериалы, которые точно понравятся ценителям качественного кино.
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"Ход королевы"
Оригинальное название – The Queen's Gambit
Год выхода – 2020
Рейтинг IMDb – 8,8
Количество серий – 7
Бет Хармон попадает в детский приют, где обычный сторож учит 8-летнюю девочку играть в шахматы. И это развлечение могло бы остаться хобби, если бы американка не имела уникального дара обыгрывать соперников, представляя различные возможности развития игры.
Почему стоит пересмотреть сериал: сериал показывает гениальную девушку, которая в меру своего возраста не может контролировать алкогольную и нарко зависимости. Однако стремление стать лучшей в этой игре помогает Бет Хармон и элеган постоянно совершенствоваться и находить силы, чтобы противостоять легендарным соперникам.
"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу
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"Семейный брак"
Оригинальное название – State of the Union
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 7,9
Количество серий – 10
Том и Луиза запутались в своих отношениях, поэтому решили обратиться к семейному психотерапевту. А перед каждым сеансом парочка заседает в пабе, где обсуждает семейную жизнь и забавные приключения. За беседами они пытаются найти выход, как спасти свой брак.
Почему стоит посмотреть сериал: сериал построен исключительно на диалогах, в которых главные герои прибегают к черному юмору.
"Семейный брак": смотрите трейлер к сериалу
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"Ночний администратор"
Оригинальное название – The Night Manager
Год выхода – 2015
Рейтинг IMDb – 8,1
Количество серий – 8
Бывший военный Джонатан Пайн устраивается на работу администратором отеля. Однажды он выполняет просьбу влиятельной гостьи Софи и получает документы, свидетельствующие о возможной гражданской войне в Египте. Бумаги передают разведке Великобритании, а Софи вскоре после этого жестоко убивают. Пайн стремится отомстить заказчику убийства Ричарду Руперу и становится одним из лучших шпионов. Мужчине удается втереться в доверие к хитрому преступнику и воплощать свой план мести на месте.
Почему стоит посмотреть сериал: Хью Лори в картине сыграл торговца оружием и главного злодея, а в шпиона перевоплотился непревзойденный Том Хиддлстон. Сериал интригует с первой серии, поэтому зрители точно захотят просмотреть их от первой до последней.
"Ночной администратор": смотрите трейлер к сериалу
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"И не осталось ни одного"
Оригинальное название – And Then There Were None
Год выхода – 2015
Рейтинг IMDb – 8,0
Количество серий – 3
8 кардинально разных людей становятся приглашенными гостями частного острова. На улице 1939 год, когда мобильные телефоны и Интернет еще не были изобретены. За обедом гости замечают, что на столике выставлены фигурки 10 солдатиков, а играющая пластинка рассказывает, что каждый присутствующий обвиняется в убийстве. Сначала главные герои не понимают, что происходит, однако когда фигурок становится на одну меньше, а в доме находят тело одного из приглашенных, главным героям нужно быстро разобраться, кто является убийцей.
Почему стоит пересмотреть сериал: это экранизация знаменитого романа Агаты Кристи "Десять негритят". Впервые в истории кинематографа авторы воплотили завершение сюжета так, как задумывала автор. Лента понравится любителям детективов и триллеров.
"И не осталось ни одного": смотрите трейлер к сериалу
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"Гудини"
Оригинальное название – Houdini
Год выхода – 2014
Рейтинг IMDb – 7,4
Количество серий – 2
Это непревзойденная драма, которая расскажет об успехе легендарного фокусника Гарри Гудини. Он создавал иллюзии, которые поражали даже знаменитых скептиков. Но часто фокусы едва не приводили к смерти Гудини, что становилось поводом для беспокойства его родных.
Почему стоит посмотреть сериал: в Гудини перевоплотился талантливый Эдриан Броуди, который даже в молчаливых сценах заставляет зрителей приковать внимание к экрану.
"Гудини": смотрите трейлер к сериалу
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"Оливия Киттеридж"
Оригинальное название – Olive Kitteridge
Год выхода – 2014
Рейтинг IMDb – 8,4
Количество серий – 4
Сериал рассказывает об обычной школьной учительнице Оливии Киттеридж, которая всю жизнь провела в провинциальном городе Кросби. Она знает каждого жителя и, кажется, знает, что и от кого ждать. Однако тихий город скрывает много тайн, а за маской идеальных соседей скрываются секреты, которых лучше бы не знать.
Почему стоит посмотреть сериал: лента снята по роману, получившему Пулитцеровскую премию. Поэтому сюжет настолько запутанным и непредсказуемым, что зрители не смогут оторваться от него.
"Оливия Киттеридж": смотрите трейлер к сериалу
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"Милдред Пирс"
Оригинальное название – Mildred Pierce
Год выхода – 2011
Рейтинг IMDb – 7,7
Количество серий – 5
Милдред Пирс – домохозяйка, счастливая жена и мама, которая и не думает, что может как-то быть иначе. Но во время Великой Депрессии в США от нее уходит муж, оставляя после себя сплошные вопросы. Как прокормить 2 детей, чем заняться, чтобы получить прибыль, и как жить дальше? Однако на уныние после развода Милдред не имеет времени: она находит силы, чтобы начать все с чистого листа.
Почему стоит посмотреть сериал: зрители увидят сильную женщину, которая не сломается ни при каких обстоятельствах. Главную роль в сериале исполнила Кейт Уинслет, которая великолепно передала переживания растерянной мамы и мощь ее характера. "Милдред Пирс" получил награды Эмми, а среди поклонников ленты – Стивен Кинг.
"Милдред Пирс": смотрите трейлер к сериалу
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"Прикуп"
Оригинальное название – The Take
Год выхода – 2009
Рейтинг IMDb – 7,9
Количество серий – 4
В центре сюжета предстанет бывший узник Фредди Джексон. Выйдя на свободу, он начинает налаживать криминальные связи и изучать рынок. И, чтобы стать одним из влиятельных мафиози, Фредди готов стирать все на своем пути.
Почему стоит посмотреть сериал: в главной роли здесь – красавчик Том Харди. И этот персонаж для актера не совсем свойственен, ведь Фредди Джексон далеко не является мачо. Главный герой "Прикупа" – психически неуравновешенный преступник, отличившийся жестокостью и непредсказуемостью действий. Сериал рекомендуют всем, кто в восторге от напряженных драм.
"Прикуп": смотрите трейлер к сериалу
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