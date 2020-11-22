Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк не стесняется делиться откровенными образами с поклонниками. На днях звезда опубликовала новое фото, где предстала в мини-платье и колготах с кружевом.

Известная украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников пикантными кадрами. Она точно знает, как завести сеть и подчеркнуть свои формы. Новой фотографией она поделилась на своей инстаграм-странице.

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Леся Никитюк предстала перед камерой в эротической позе. Она села на стол, поставив одну ногу на него, а другую – на кресло, которое стояло сбоку. Телеведущая проникновенно смотрела в объектив, а ее отражение было видно в зеркале.

Леся позировала в черном мини-платье на длинный рукав, которым она прикрыла интимное место. Впрочем, платье удачно подчеркивало ее фигуру и соблазнительные формы. Образ дополняли колготки с кружевом, что добавляло аутфиту пикантность. Наряд звезда соединила с черными ботинками на шнуровке.

Знаменитость собрала волосы в высокий конский хвост, а гриву зачесала в разные стороны. Look завершал роскошный макияж. Глаза Леси Никитюк были накрашены коричневыми и черными тенями, а губы подчеркнуты нюдовой помадой.



Леся Никитюк в соблазнительном образе/ Instagram / @lesia_nikituk