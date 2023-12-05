Мика Ньютон возвращается в Украину с мужем: "Это будет эмоциональная поездка"
Источник:Микка Ньютон
Украинская певица Мика Ньютон планирует приехать в Украину вместе со своим мужем. Артистка рассказала, какие впечатления ожидает получить от поездки.
Певица Мика Ньютон уже много лет живет в Соединенных Штатах вместе с мужем. На днях звезда выразила желание возвратиться домой.
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Мика Ньютон приедет в Украину
Артистка сообщила, что приедет в Украину в конце этого месяца. Вместе с ней поедет и мужчина – Крис Сааведра, не посещавший страну около 8 лет.
Мика Ньютон поделилась, что планирует посетить Львов и Киев.
Мы очень рады поехать в Украину в конце месяца! Крис не был там восемь лет. Это будет эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве,
– рассказала Мика Ньютон.
Мика Ньютон с мужем / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о Мике Ньютоне
- Мика Ньютон – украинская певица родом из Ивано-Франковской области. В 2002 году она победила на фестивале "Черноморские игры" и подписала контракт с продюсером Юрием Фалесой. Он придумал ей псевдоним и убедил исполнять песни на русском.
- В 2011 году Мика Ньютон представила Украину на Евровидении и заняла 4 место в финале, несмотря на негативные прогнозы букмекеров.
- После Евровидения артистка уехала в США, потому что получила удачные условия для сотрудничества. Она планировала жить в Калифорнии до 2013 года, но остается там до сих пор. Еще в начале полномасштабного вторжения Мика Ньютон обещала, что приедет в Украину.