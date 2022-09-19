Михайлово чудо 2022: запреты и приметы в этот день
19 сентября украинцы вспоминают невероятное спасение христианского храма архангелом Михаилом. В этот день верующие посещают церковь и искренне молятся о помощи в сложных ситуациях и защите от всего злого. Что нельзя делать – читайте в нашем материале.
Архангела Михаила в православии называют Архистратигом, что в перкале означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". По разным преданиям считается, что именно Михаил был одним из первых, кто противостоял Люциферу вместе с другими ангелами. Поэтому на иконах архангела часто можно увидеть с мечом в руках, пишет 24 канал.
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В 4 веке в городе Хонех (Колосы) произошло чудесное спасение христианского храма от язычников. После того, как дочь мужа Архипа была излечена от немоты, выпив воды из источника, он решил в благодарность недалеко от этого источника построить церковь. Туда приходило множество людей, которые исцелялись и становились христианами.
Это не понравилось язычникам и решили разрушить храм – соединили две реки в одну и направили большой поток воды в сторону церкви. В то время Архип начал молиться и на помощь пришел Архистратиг Михаил. Ударив своим жезлом, он сделал ущелье в горе и поток воды был перенаправлен в землю. В память об этом событии был основан праздник чудеса Михайла.
Что нельзя делать на праздник Чудо чудо 2022 / Фото "Молодой буковинец"
Запреты на праздник Михайлово чудо
- В этот день нельзя работать.
- Не можна сваритися з ближніми й тримати образу у своєму серці. Якщо є якісь суперечності, то варто дійти спільної згоди.
- Не можна займатися рукоділлям: шити, в'язати, вишивати.
- Не можна викидати їжу після застілля.
- Не можна працювати в городі та копати картоплю.
- Заборонено мити голову.
У цей день наші предки ходили в гості один до одного, накривали святковий стіл і пекли смачні пироги. Тож і ви відкладіть усі свої справи та проведіть гарний день зі своїми рідними.
Прикмети на Михайлове диво / Фото "Canva"
Прикмети на Михайлове диво 2022
Безліч народних прикмет з цим днем пов'язані саме з природою:
- Якщо вранці помітите іній – очікуйте сніжної зими.
- Якщо буде туман вранці – чекайте потепління.
- Якщо увесь день буде теплим, то осінь буде довгою.
- Якщо на верхівках берези є зелене листя – очікуйте ранньої зими.
- Кто вздумал работать в праздник чуда Михайла, тот может навлечь на себя беду и неприятности.