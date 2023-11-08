8 ноября – день Михайла: традиции праздника и что нельзя делать сегодня

1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли и новый юлианский календарь. Поэтому даты многих религиозных праздников изменились. День Михаила теперь будут отмечать 8 ноября. Раньше его праздновали 21 ноября.

Полное название праздника – Собор Архистратига Михаила и других Небесных сил бесплотных. Бесплотными силами небес называют ангелов и архангелов, которых возглавляет Михаил, отмечает 24 Канал.

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История праздника

По пересказам, когда-то Сатана был самым высокомерным из небесных духов, потому и назван Люцифером. Со временем у него появились самолюбие, надменность и злоба. Из-за чего Люцифер захватил многих других духов. Архангел Михаил собрал войско благочестивых ангелов и пошел войной против Сатаны и его ангелов. Так, Сатану удалось побороть.

Архангела Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан. А для украинцев он имеет особое значение, ведь считается покровителем Киева. Михаил изображен на гербе столицы.



Архангел Михаил / Фото Pinterest

Традиции этого дня

В этот день православные не выполняют какую-либо работу в корыстных целях. Они идут в церковь, чтобы помолиться о здоровье родных. Раньше на Михайлов день наши предки помогали людям или занимались благотворительностью. Обязательно накрывали праздничный стол и приглашали гостей. Если в этот день в доме много людей, то у хозяев следующий год будет состоятельным.

Что нельзя делать у Михайлов день