Повна назва свята – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних. Безтілесними силами небес називають ангелів і архангелів, яких очолює Михайло, пише 24 Канал.

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Історія свята

За переказами, колись Сатана був найзарозумілішим із небесних духів, тому й названий Люцифером. З часом у нього з'явилися самолюбство, гордовитість і злість. Через що Люцифер захопив багатьох інших духів. Архангел Михаїл зібрав військо благочестивих ангелів і пішов війною проти Сатани і його ангелів. Так, Сатану вдалося побороти.

Архангела Михаїла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн. А для українців він має особливе значення, адже вважається покровителем Києва. Михайло зображений на гербі столиці.

Архангел Михаїл / Фото Pinterest

Традиції цього дня

У цей день православні не виконують будь-яку роботу в корисливих цілях. Вони йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров'я рідних. Раніше на Михайлів день наші предки допомагали людям або займалися благодійністю. Обов'язково накривали святковий стіл та запрошували гостей. За прикметою, якщо у цей день у будинку багато людей, то у господарів наступний рік буде заможним.

Що не можна робити у Михайлів день