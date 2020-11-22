В воскресенье, 22 ноября, отмечается Международный день сыновей. По этому случаю украинские знаменитости уже успели сделать праздничные сообщения и очаровали сеть редкими кадрами с сыновьями и родителями.

В трогательный день звезды отечественного шоу-бизнеса опубликовали на личных страницах в социальных сетях уникальные кадры, где предстали перед камерой вместе с сыновьями. Кто присоединился к поздравлениям с Днем сыновей – читайте далее в материале 24 канала.

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Илона Гвоздева

Танцовщица опубликовала серию чувственных снимков и дополнила ее трогательными словами: "Когда сегодня меня поздравили с Днем сына, я даже сразу не отреагировала и не поняла, что речь идет обо мне. Лишь через несколько секунд очнулась, ведь я теперь мама не только дочери, но и сына. Как сказала шана Рия:"У семьи теперь поровну – две на два". Всех мамочек поздравляю с этим прекрасным днем и желаю всем нам гордиться своими сыновьями и были любимыми нашими мужьями".

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Елена Шоптенко

"Вот уже 2 недели сын каждое утро будит меня в 6:30 с криком "Мама, вставай!". Потом он вылазит мне на голову и весело бьет ножками по лицу до тех пор пока я не встану. Вот такой у меня настойчивый мужчина растет. А я каждый раз в это время думаю: "Ничего, я отыграюсь, когда ты в школу пойдешь". С Днем сына! Пусть все будут здоровыми и всего достигают", – написала в заметке хореограф.

Александр Пономарев

Певец поделился коллажем, где показал две фотографии: на одной он изображен со свохм отцом, а на другой – с сыном. В заметке он также оставил слова приветствия: "Мне легче в воспитании с сыном, чем с дочерьми, потому что я очень хорошо помню себя в его возрасте и заранее знаю большинство его шагов. Иногда мы даже смеемся с того моего прогнозирования. Сегодня День сына! Желаю, чтобы ты, сын, и вообще все наши дети были мудрее родителей! С праздником!".

Олег Михайлюта

Участник группы ТНМК Олег Михайлюта, который известен по псевдониму Фагот, присоединился к числу звезд, которые поздравили с Международным днем сыновей: "С Днем сына, сын! Спасибо, что ты есть!".

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Анастасия Приходько

"Когда он так спит, я не двигаюсь, не дышу и тихо жду пробуждения моего рыцаря! Он совершенно самостоятельный парень, редко можно его так поймать и под сказку уложить спать, но иногда царь сходить с трона и идет к маме. В этот момент я готова все простить, забыть и отдать! Я благодарю Бога за то, что у меня есть мой – мой сын! И в твой день я хочу сказать тебе только одно: главное будь здоровым, а во всем остальном я тебе помогу! С праздником! С днем сына тебя, мой царь! Знай, что мама тебя очень сильно любить и всегда будет рядом!".

Тимур Мирошниченко

Ведущий поделился несколькими фотографиями, где изображен вместе с мамой, и добавил в сообщение милые слова: "С Днем сына, мама! И хоть это не День матери, это все равно твой день! Спасибо, что воспитала меня так, как я теперь и сам хочу воспитать своего сына! А еще я понял, что у нас очень мало совместных фото! Поэтому готовьтесь с папой к большой семейной фотосессии!".

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Кристина Решетник

Жена украинского телеведущего Григория Решетника также присоединилась к поздравлениям и опубликовала миловидную запись: "Мои сыновья – мое богатство, радость и любовь. Сегодня День сыновей и всех, у кого ребята, поздравляю с праздником. Всегда представляла себя мамой ребят и о таких Ване и Диме мечтала еще с детства. А то, что вскоре в мужском царстве станет на одно ангелочка больше – настоящий подарок с небес. Мамина мечта о большом мужском окружении понемногу становится реалостью. Мечтайте и все исполнится".

Оля Цибульская

Артистка опубликовала архивные кадры из роддома и призналась, что почувствовала себя женщиной только после рождения сына: "Я не почувствовала себя женщиной, когда у меня начались критические дни. Я не почувствовала себя женщиной после первого секса. Но когда появился ты, сын, женщина проснулась во мне. Спасибо, ты лучший сыночек".

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Светлана Тарабарова

Еще одна звездная мамочка поделилась серией миловидных кадров, где изображен ее малыш, и трогательными словами: "Тебе всего 2 года, а ты уже самый лучший старший брат, такой чуткий и внимательный... Мы гордимся тобой. Мария, мама Светлана, папа Алексей и вся наша большая семья".

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