Как отметить День кота: 7 самых интересных идей для ваших любимцев

8 августа есть Международный день кота. Праздник домашних питомцев отмечают в странах мира в разные даты. В частности, в США – 29 октября, в Японии – 22 февраля, в Польше – 17 февраля.

Это милый праздник четырёхлапых, уже давно ставших пушистыми друзьями людей. День кота – отличная возможность провести время с домашними любимцами. Список идей, что можно сделать в этот день собрал 24 Канал.

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Как отпраздновать День кота: интересные идеи

Отпраздновать День кота можно разнообразными способами, которые проявят вашу любовь и уважение к этим прекрасным животным. Вот несколько идей, как вы можете отметить праздник:

Если у вас есть кошка или кошка, приобретите ему что-то вкусное и то, что он любит. К примеру, это может быть корм или колбаса;



Корм для кошек / Фото Harleyandcho.com

Подарком может быть не только еда. Домашний любимец непременно оценит какое-нибудь развлечение или игрушку. В частности, мячик, искусственную мышь или дразнилку.



Искусственная мышь / Фото Activdog

Если есть возможность – лучше всего взять кота с улицы или убежища. Сейчас там содержатся стерилизованные и проверенные ветеринаром животные.



Приют для кошек / Фото "Новости Луцка"

Бывает и так, что взять животное домой возможности нет. Тогда накормите ее хотя бы на улице. Когда во дворе холодно, можете забрать их в подъезд и подкармливать там.



Кормление кота / Фото Pinterest

Сделайте тематическую фотосессию с вашим котом. Зафиксируйте моменты, как вы проводите время вместе.



Фото с котом / Фото Karabas Live

Снимите короткое видео с вашим котом в главной роли и поделитесь им с друзьями и семьей. Это обязательно улучшит настроение всем присутствующим.

с вашим котом в главной роли и поделитесь им с друзьями и семьей. Это обязательно улучшит настроение всем присутствующим. Визит к ветеринару – отличная идея в День кота. Таким образом, вы избавитесь от любых сомнений относительно здоровья вашего кота.



Ветеринар / Фото Avet.ua