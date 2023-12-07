С Международным днем гражданской авиации: подборка чудесных поздравлений в картинках
Каждый год 7 декабря празднуют Международный день гражданской авиации. Его ввела Организация Объединенных Наций 6 декабря 1996 года. В 1944 году в этот день была подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
Развитие гражданской авиации выпало на начало XX века. С этого времени воздушный транспорт начали часто использовать. Ведь он имеет большую грузоподъемность и мощный радиус действий, отмечает 24 Канал.
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В сегодняшний день важно рассказать людям о вкладе гражданской авиации в социальную и экономическую сферу жизни. Следует говорить и об обеспечении эффективных и безопасных полетов, согласно единым требованиям для всех государств.
По случаю Международного дня авиации 24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений в картинках. С праздником, украинцы!
Международный день гражданской авиации: картинки-поздравления