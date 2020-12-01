Рэпер Колсон Бейкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, рассказал, что его возлюбленная Меган Фокс изрядно изменила жизнь артиста. В частности, она помогла Колсону излечиться от наркотической зависимости.

Новое признание американский рэп-исполнитель обнародовал изданию Interview. Колсон Бейкер (известный по сценическому имени Machine Gun Kelly) рассказал, что некоторое время он боролся с наркотической зависимостью.

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С этой проблемой ему помогла справиться любимая-актриса Меган Фокс. По словам рэпера, она уделяла Колсону много внимания и заботилась о нем. Благодаря Меган он сейчас не употребляет наркотики.

Сейчас наркотик, который я выбираю, – это счастье и преданность искусству, а не подчинение пороку, который, как я думал, помогал мне творить. Я делаю шаги к выздоровлению,

– признался Колсон Бейкер.

Он также рассказал, что Меган Фокс была рядом с ним в самые тяжелые моменты и всегда поддерживала. "Это действительно помогает, когда есть человек, который сидит рядом с тобой в самые темные ночи, когда ты покрываешься потом и не можешь понять, почему так сильно погружен в свои собственные мысли, и отвлекает тебя, предлагает посмотреть на все в перспективе".

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Колсон Бейкер отметил, что Меган Фокс была единственным человеком, который был вместе с ним в его борьбе против зависимости. Впрочем, он также поблагодарил за поддержку близкого друга, Тревиса Баркера, который прошел похожий путь.

Напомним, Меган Фокс сейчас встречается с рэпером Колсоном Бейкером. Об их романе стало известно в мае 2020 года, когда брак между ней и Брайаном Остином Грином раскололся. После того, как бывшие супруги объявили о разводе, Меган с новым бойфрендом начали часто появляться на публике и не скрывали романтические отношения между ними.

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