Народная любимица опубликовала в своем Инстаграме look of the day. На кадрах Маша Ефросинина появилась со своим сыном Сашей. Образ знаменитость сфотографировала в лифте.

Читайте также В блузке с принтом: Маша Ефросинина показала безупречный осенний образ

Одна из самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса надела бирюзовый костюм из новой коллекции своего бренда Mashsh, который стоит 1899 гривен.

"Новый костюм цвета морской волны, который объединил в себе: лето и осень, спорт и кэжуал, стиль и комфорт, прогулки в парке и вечеринки", – говорится на официальной странице бренда.

На фото Маша Ефросинина появилась с заплетенными в хвост волосами, образ дополнил нежный макияж с черными стрелками на веках. Телеведущая завершила образ сумкой Christian Dior.

Маша Ефросинина часто публикует фотографии со своим сыном Александром, которому недавно исполнилось 6 лет. Известно, что мальчик мечтает в будущем стать полицейским, поэтому звездная мама лаконично подписала кадр используя хэштег #поліцейськийСаша: "Под охраной".