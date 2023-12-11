Пышные празднования и невероятные образы: самые яркие свадьбы 2023 среди мировых звезд

Многие мировые звездные пары связали свои жизни в браке в этом году. Марк Энтони женился в четвертый раз и расплакался, увидев невесту; наследный принц Иордании устроил королевскую свадьбу, а Барбара Палвин вышла замуж на родине. Узнайте больше в нашем материале.

Королевская свадьба наследного принца Иордании, яркая свадьба ЛГБТ-пары и тайные бракосочетания звезд – именно таковы были звездные свадьбы этого 2023 года. 24 Канал расскажет о том, как проходили празднования, образы невест и лучшие фото.

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Марк Энтони и Надя Феррейра

Певец сделал предложение любимой, которая на 31 год младше его, еще в мае прошлого года. В январе они устроили пышную свадьбу в Художественном музее в Майами, а церемонию бракосочетания проводил мэр города Фрэнсис Суарес. Среди гостей были мировые звезды, однако на празднике не заметили ни бывшего Марка Дженнифер Лопес, ни их общих детей.

Невеста надела на свадьбу романтическое платье от Galia Lahav с кружевом и длинным шлейфом, а Марк Энтони предстал в костюме от Christian Dior. Когда Надя вышла к венцу, Марк не смог сдержать слез. Сейчас пара воспитывает первого общего ребенка.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Свадьба Марка Энтони и Нади Феррейры: видео

Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф

Наследный принц Иордании женился на архитекторе из Саудовской Аравии на роскошной церемонии, организованной королевской семьей. Молодожены прибыли в королевский дворец автомобилем Rolls-Royce Phantom V 1968 выпуска, который изготовили по заказу для покойной королевы. Среди гостей свадьбы посетили члены королевских семей, Джилл Байден с дочерью и другие.

Раджу вел к алтарю младший брат Хусейна. Невеста предстала в нежном платье от дизайнера Эли Сааба с длинным шлейфом и цветами.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Скотт Хоинг и Марк Манио

Солист группы Pentatonix женился на партнере – модели Марке Манио. Церемония и празднование прошли в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Среди гостей были близкие друзья пары и их семьи. Уже во время угощения и развлечений Скотт Хоинг удивил жениха сюрпризами: спел романтическую песню Four, которую создал после помолвки, а еще станцевал энергичный танец для любимого.

Скотт Хоинг устроил сюрприз для любимого: видео

Свадьба пара была оформлена в белоснежных и молочных цветах. Такого же цвета Скотт и выбрали свои костюмы.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Барбара Палвин и Дилан Спроус

В июле вышла замуж еще одна звездная пара – актер и модель. Их свадьба прошла в Венгрии, на родине невесты. Молодожены обменялись обетами в церкви в Альбертирсе, где венчались родители Барбары. Пара пригласила на празднование в родительском имении Harlekin Birtok 115 гостей.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Барбара поразила всех образом невесты – это было платье без бретелей от Vivienne Westwood, которое было сделано по специальному заказу. Украшения Tiffany & Co. и стильный чокер в стиле 90-х дополнил ее образ. Второе платье Барбары было коротким и с перекрестной спинкой.

Свадьба Барбары и Дилана: видео

Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд

Победитель Евровидения-2023 и автор песен сыграли яркую свадьбу в Швеции спустя три года после помолвки. Церемония состоялась на роскошной локации замка-гостиницы Häringe slott.

Невесты выбрали черные смокинги и нежные бутоньерки из гипсофил для своих свадебных образов. Гипсофилами, а также лилиями, свечами и прочими декорациями была украшена вся локация.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Том Оделл и Джорджи Сомервилль

Знаменитый британский певец тайно женился на 22-летней модели Джорджи Сомервилль. Церемония прошла в Лондоне, в церкви святого Иоанна.

Романтический образ невесты состоял из атласного платья цвета слоновой кости и лаконичной вуали и венчика в волосах. Для вечернего празднования Джорджи сменила платье на кружевное в комбинации с накидкой.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Адель и Рич Пол

Слухи о браке пары ходили и раньше, но в ноябре Адель подтвердила, что вторично вышла замуж. Но пока новоиспеченные звездные супруги не готовы делиться деталями или фото с их праздника.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей

Звезда "Ферзевого гамбита" вышла замуж за рок-музыканта в Венеции – именно там прошла роскошная церемония. Среди 150 гостей заметили немало звезд – Кару Делевинь, Джулию Гарнер.

Невеста выбрала оригинальное свадебное платье – платье бежевого цвета на бретелях с вышивкой и украшениями в виде птиц на груди. Образ невесты завершала белая фата. Пара также решила не делиться снимками с поклонниками.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Эшли Олсен и Луи Эйснер

Американская актриса и дизайнер тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера. Церемония прошла без внимания прессы, тайная в имении в Бель-Эйр. На торжества пригласили около 50 человек, среди них были и знаменитые сестры Мэри-Кейт и Элизабет Олсен.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд

Алайна Мари Скотт и Мэтт Меллер

Назвала дочь знаменитого рэпера Эминема сыграла громкую свадьбу со 125 гостями в Детройте. Молодожены обменялись обетами на площадке под открытым небом. Однако неизвестно, посетил ли звездный отец это празднование: на фото его нет.



Звездная свадьба 2023 / Фото из инстаграма звезд