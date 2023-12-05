Что известно о тайной свадьбе

34-летняя актриса и ее избранник, который на 10 лет младше, еще не комментировали информацию о своей женитьбе. Однако инсайдеры утверждают, что свадьба состоялась в городе Тулум в Мексике.

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Менеджер Ванессы опубликовал в соцсети Х фото с актрисой и подписал его словами: "Поздравляю Ваннессу и Коула с их прекрасной свадьбой в эти выходные. Рад видеть вас счастливыми". На фото он стоит вместе с невестой на берегу моря. Ванесса одета в белое легкое платье, а ее волосы собраны в лаконичный пучок.

Что известно об отношениях Хадженс и Такера

Звезда фильма "Школьный мюзикл" и профессиональный бейсболист начали встречаться в ноябре 2020 года. В феврале 2023 года стало известно, что влюбленные обручились и планируют свадьбу.

На шоу Дрю Беримор Хадженс призналась, что это довольно сложно, и она не знает, где хотела бы праздновать свадьбу.

Найти это место действительно сложно. Я просто хочу убежать,

– говорила Ванесса.

Кстати, супруги впервые познакомились на медитации, которая проходила через платформу Zoom. На первый шаг решилась Ванесса, именно она завязала разговор с Коулом.