Летний маникюр lipgloss nails порвал сеть: Селена Гомес успела попробовать

Блестящие ногти – одни из самых трендовых этим летом. Все больше оборотов набирает маникюр lipgloss nails – его успела попробовать и Селена Гомес.

Блестящий маникюр вытеснил все остальные похожие тренды и стал главным стилем лета. Его название lipgloss nails говорит о деталях – это словно блеск для губ, которым покрыты ногти.

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Что такое lipgloss nails и как его повторить

Такой маникюр подразумевает розовые и пастельные оттенки с блестящими текстурами. Это помогает улучшить естественный вид ногтей, сделать их блестящими, здоровыми и глянцевыми с тонким сияющим финишем. Чтобы создать lipgloss nails, вам нужно несколько слоев прозрачного или полупрозрачного цвета лака с миниблестками.

Цвет ногтей должен быть мягким и словно влажным. Для этого подойдут оттенки от розовой воды к хлопку, можно поэкспериментировать с нежным сиреневым и недобрым.



Маникюр на лето / Фото с инстаграма Тома Бачика

Этот тренд особенно подходит к лету, ведь солнце улавливает все блестки и отражает лучи. К тому же маникюр будет подходить к любому летнему образу.

Как повторить lipgloss nails? Мастера маникюра советуют начать с прозрачного основания, на которое потом можно нанести выбранный оттенок. Одного – двух слоев должно быть достаточно, а финишным должен стать блестящий лак.

По мнению нейл-мастера Эмили Санскартье, лучше нанести три тонких слоя лака вместо двух толстых. Это обеспечит равномерное нанесение. Чтобы получить большее покрытие, используйте более насыщенные продукты. А если хотите выглядеть ярче для вечерних образов – лаки с более толстыми блестками помогут.



Маникюр на лето / Фото с инстаграма Пенни Барнс

Тренд уже успела попробовать американская певица Селена Гомес.



Селена Гомес / Фото из инстаграма Тома Бачика