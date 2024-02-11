Ко Дню святого Валентина: 12 идей маникюра, которые понравятся каждой девушке
Ко Дню святого Валентина остались считанные дни. Поэтому пришло время записываться на маникюр и выбирать дизайн, который точно поразит любимого мужчину.
Можно решиться на эксперименты или выбрать более классический вариант – например, френч. 24 Канал сделал подборку идей маникюра ко Дню влюбленных. Выбирайте дизайн, который подойдет лучше всего к вашему праздничному образу.
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Маникюр с сердечками
Сердца – это то, с чем больше всего ассоциируется День святого Валентина. Ведь ими украшают все вокруг. Такой дизайн подойдет на любой вкус. Например, можно сделать минималистичный, нежный и романтический маникюр или очень дерзкий.
Классический дизайн
Классика никогда не выходит из моды. Многие девушки хоть раз в жизни выбирали френч, когда не знали, какой дизайн ногтей сделать. Нюдовые оттенки гармонично сочетаются со многими образами, которые можно создать на День влюбленных.
Розовый маникюр
Некоторые девушки отказываются от простого маникюра на День святого Валентина. Ведь хотят поразить своего любимого человека ярким образом. Розовый цвет, как и красный, отражает этот праздник. Поэтому можно поэкспериментировать с дизайнами.