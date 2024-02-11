Ко Дню святого Валентина: 12 идей маникюра, которые понравятся каждой девушке

Ко Дню святого Валентина остались считанные дни. Поэтому пришло время записываться на маникюр и выбирать дизайн, который точно поразит любимого мужчину.

Можно решиться на эксперименты или выбрать более классический вариант – например, френч. 24 Канал сделал подборку идей маникюра ко Дню влюбленных. Выбирайте дизайн, который подойдет лучше всего к вашему праздничному образу.

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Маникюр с сердечками

Сердца – это то, с чем больше всего ассоциируется День святого Валентина. Ведь ими украшают все вокруг. Такой дизайн подойдет на любой вкус. Например, можно сделать минималистичный, нежный и романтический маникюр или очень дерзкий.

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Классический дизайн

Классика никогда не выходит из моды. Многие девушки хоть раз в жизни выбирали френч, когда не знали, какой дизайн ногтей сделать. Нюдовые оттенки гармонично сочетаются со многими образами, которые можно создать на День влюбленных.

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Розовый маникюр

Некоторые девушки отказываются от простого маникюра на День святого Валентина. Ведь хотят поразить своего любимого человека ярким образом. Розовый цвет, как и красный, отражает этот праздник. Поэтому можно поэкспериментировать с дизайнами.

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest