Известная американская модель Джиджи Хадид уже стала мамой и воспитывает дочь. Но во время беременности звезда нечасто делилась кадрами из жизни, поэтому ее мама Йоланда показала, как семья узнала пол ребенка.

Американская телезвезда и экс-модель Йоланда Хадид поделилась фотографиями на личной инстаграм-странице. На них изображена ее дочь Джиджи Хадид, недавно впервые ставшая мамой.

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На фотографиях позирует Джиджи Хадид и ее возлюбленный – певец Зейн Малик. Они нежно прижались друг к другу. В руках тогда еще будущие звездные родители держат поднос с большим тортом. В разрезе видно, что торт розового цвета. Так семья узнала о том, что у них родится девочка.

Стоит отметить, что они изображены в домашней атмосфере. Джиджи позирует в голубых джинсах, белой кофточке и курточке молочного цвета. А Зейн Малик предстал в темных брюках и черном свитере. На другом фото Йоланда, Джиджи и Зейн трогательно обнимаются, только что узнав пол ребенка. Чувственные фото молодой семьи тронули сеть.

"Новость о девочке – замечательное воспоминание за весь 2020 год. Спасибо мамочке и папочке за лучший подарок", – подписала фото Йоланда Хадид.

Для просмотра фото листайте вправо: