Известная немецкая супермодель Хайди Клум показала закулисье недавней съемки. Она сфотографировалась с мамой и дочкой Лени, поразив сеть сходством.

Популярная немецкая топ-модель Хайди Клум недавно снялась в яркой фотосессии для Vogue. Вместе с ней на обложке глянца дебютировала ее 16-летняя дочь Лени. На этот раз на личной странице в инстаграме звездная мамочка показала новую фотографию.

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Хайди Клум обнародовала фото из-за кулис ее недавней фотосессии. Эффектный снимок супермодель сделала перед зеркалом, позируя рядом со своей мамой Эрной и дочкой Лени. Они невероятно похожи друг на друга.

Хайди стояла посередине, позируя в черной блузке с белым воротничком. Ее дочь предстала в черных брюках и теплом вязаном свитере. Зато мама супермодели выбрала тоже темный наряд с белым принтом и стильный шарфик с желтыми полосками. Хайди и Лени распустили длинные прямые и белокурые волосы, а Эрна уложила их локонами.

Добавим, что по определенным причинам Хайди Клум закрыла доступ к комментариям, поэтому невозможно узнать, что думают поклонники относительно совместного фото.

В студии с моей мамой и Лени для немецкого Vogue,

– написала супермодель под кадром.



Хайди Клум с матерью и дочерью / Instagram / @heidiklum