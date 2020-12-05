Компания The Walt Disney Company подарила миру целую коллекцию мультфильмов, которые полюбились не только детям со всего мира. О талантливом мультипликаторе и предпринимателе Уолте Диснее – читайте в нашем материале.

Уолт Дисней устроил настоящий переворот в мире кинематографа. Самые интересные факты из жизни великого мультипликатора рассказывает 24 канал.

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Интересные факты из жизни Уолта Диснея

На протяжении всей рабочей жизни Уолт Дисней получил рекордное количество "Оскаров" – 26.

Известный мультипликатор мог различать примерно 1,5 тысячи оттенков цветов (лимит рядового человека до 200).

Пожилой сосед Диснея, доктор Шервуд, подтолкнул его стать художником. Ведь именно он дал Уолту Диснею первые 25 центов за его рисунок лошади, когда тот еще был ребенком.

Во время Первой мировой войны несовершеннолетнему Уолту Диснею отказали в службе. Но ему удалось стать водителем санитарной машины Международного Красного Креста во Франции.



Персонажи компании The Walt Disney Company стали любимыми для многих детей / Фото vogue.ua

Мультфильм "Белоснежка и 7 гномов" стал первым полнометражным анимированным фильмом Уолта Диснея. Ее создавали в течение 3-х лет более 570 художников-мультипликаторов.

Еще в начале 20-х годов прошлого века Уолт Дисней уже выпускал черно-белые немые анимации. Но мультипликатор почти сразу решил начать работу над выпуском звукового мультфильма. Мики Маус стал первым персонажем, который заговорил с экрана! Кстати, его озвучивал сам Уолт Дисней.

После смерти Диснея ни в одном фильме или мультфильме от компании The Walt Disney Company не появлялись сигареты. Ведь он умер от рака легких.



Мики Маус первый, кто заговорил с экранов / Фото birdinflight.com

"История менструации" был выпущен в 1946 году при поддержке компании Kotex, производителя гигиенических товаров для женщин. Анимационный фильм показывали на лекциях по ведению здорового образа жизни.



Уолт Дисней умер от рака легких / Фото oringo.com.ua