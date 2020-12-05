Первые 25 центов за рисунок и мультик для Kotex: факты из жизни Уолта Диснея, которые удивят
Компания The Walt Disney Company подарила миру целую коллекцию мультфильмов, которые полюбились не только детям со всего мира. О талантливом мультипликаторе и предпринимателе Уолте Диснее – читайте в нашем материале.
Уолт Дисней устроил настоящий переворот в мире кинематографа. Самые интересные факты из жизни великого мультипликатора рассказывает 24 канал.
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Интересные факты из жизни Уолта Диснея
- На протяжении всей рабочей жизни Уолт Дисней получил рекордное количество "Оскаров" – 26.
- Известный мультипликатор мог различать примерно 1,5 тысячи оттенков цветов (лимит рядового человека до 200).
- Пожилой сосед Диснея, доктор Шервуд, подтолкнул его стать художником. Ведь именно он дал Уолту Диснею первые 25 центов за его рисунок лошади, когда тот еще был ребенком.
- Во время Первой мировой войны несовершеннолетнему Уолту Диснею отказали в службе. Но ему удалось стать водителем санитарной машины Международного Красного Креста во Франции.
Персонажи компании The Walt Disney Company стали любимыми для многих детей / Фото vogue.ua
- Мультфильм "Белоснежка и 7 гномов" стал первым полнометражным анимированным фильмом Уолта Диснея. Ее создавали в течение 3-х лет более 570 художников-мультипликаторов.
- Еще в начале 20-х годов прошлого века Уолт Дисней уже выпускал черно-белые немые анимации. Но мультипликатор почти сразу решил начать работу над выпуском звукового мультфильма. Мики Маус стал первым персонажем, который заговорил с экрана! Кстати, его озвучивал сам Уолт Дисней.
- После смерти Диснея ни в одном фильме или мультфильме от компании The Walt Disney Company не появлялись сигареты. Ведь он умер от рака легких.
Мики Маус первый, кто заговорил с экранов / Фото birdinflight.com
- "История менструации" был выпущен в 1946 году при поддержке компании Kotex, производителя гигиенических товаров для женщин. Анимационный фильм показывали на лекциях по ведению здорового образа жизни.
Уолт Дисней умер от рака легких / Фото oringo.com.ua
Краткая биография Уолта Диснея
Уолт Дисней родился 5 декабря 1901 года. Вся его семья считала, что он должен стать актером. Но Дисней начал заниматься мультипликацией. Впоследствии он основал компанию, которая на сегодняшний день превратилась в медиаимперию The Walt Disney Company.
Как режиссер Дисней снял 111 фильмов, был продюсером еще 576 киноработ.
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