Ярко и стильно: 10 идей весеннего макияжа, которые легко повторить за несколько минут

После лаконичных зимних макияжей пора перейти на яркий весенний период. Предлагаем посмотреть 10 идей весеннего макияжа, которые можно повторить за короткое время.

Весенний макияж – это яркость и эффектность. Это не означает, что нужно часами сидеть перед зеркалом – всего за несколько минут можно сделать один или несколько акцентов на лице, что подчеркнет черты и придаст изюминки в образ.

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Синий лайнер

Синий карандаш подойдет любому цвету глаз и не будет утруждать образ. Можно экспериментировать с оттенками: выбирать более темный, светлый синий или выбрать лайнер с блестками. Так же не бойтесь пробовать новое в способе нанесения – подойдет как растушеванный вариант на веку, так и обведение глаз, что придаст драматичности.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Мерцающие веки

Если вы любите сиять, идеальным вариантом легкого макияжа для вас будет шимерные или глитерные тени на веках, которые можно нанести в считанные секунды. Блеск можно наслаивать по вашему вкусу.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Светящаяся кожа

Новым трендом в макияже лица является cloud skin. Это кожа, которая должна сиять изнутри и иметь ненавязчивый естественный вид. Чтобы добиться такого результата, нужно смешать уходную и декоративную косметику (например, увлажняющий крем, тональную основу и немного жидкого хайлайтера) и нанести это влажным спонжем. Такой макияж не займет много времени и будет совершенным без других продуктов.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Размытый черный карандаш

Многие девочки в школе имели возможность пользоваться не тенями и цветными лайнерами, а обычными черными карандашами. Этот продукт можно применить по-новому, подняв верхнюю слизистую оболочку и нижнее веко. По желанию, оставьте макияж в таком виде, а если хочется более драматичного взгляда – слегка разотрите закрытые глаза – так достигнете размытости. Тушь безупречно завершит мейкап.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Двойная подводка

Этот способ макияжа глаз характеризуется подводкой, напоминающей крылышки летучих мышей. Для осуществления этого мейка можно использовать как черный карандаш, так и лайнер. Он освежит взгляд и придаст образу кукольного вида.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Много румян

Еще один вариант быстрого макияжа: выровняйте тон лица и нанесите румяна на скулы, щечки, веки и даже виски. Это сделает макияж свежим и по-настоящему весенним.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Эффектный красный

Иногда все, что нужно для идеального макияжа – красная классическая помада. Экспериментируйте с оттенками и подбирайте подходящий лучше всего к цвету глаз и кожи.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Теплая бронза

Эта идея мейкапа точно подходит тем девушкам, которые имеют волосы в бронзовых, медовых, рыжих и тепло-каштановых оттенках. Нанесите бронзовый карандаш вдоль линии ресниц, растушуйте и завершите тушью или накладными ресницами.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Зацелованные губы

Этот тренд в макияже был популярен несколько лет назад, но не теряет актуальности и сейчас. Используйте нежно-розовую помаду и растушуйте пальцами для естественного вида. Лучшим дополнением к этому будет сияющая кожа и пушистые брови.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста

Пастельные акценты

Тени – не помеха быстрому макияжу. Найдите любимую палетку с пастельными цветами и нанесите их ровным слоем на веки. Чтобы оттенок выглядел более насыщенно, можно воспользоваться базой для теней или консилером. Синие и желтые цвета будут особенно крутыми.



Идеи весеннего макияжа / Фото из пинтереста